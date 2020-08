Renê Santos sondado pelo FC Porto e Marítimo disponível para negociar

A exibição do central maritimista no jogo do Dragão impressionou os portistas

As características do brasileiro, que fez uma grande exibição no Dragão em junho, agradam a Sérgio Conceição, que pretende ver reforçado o centro da defesa com mais uma opção

A SAD do FC Porto está no mercado para contratar um defesa-central e, segundo informações recolhidas por O JOGO, Renê Santos, do Marítimo, também se encontra na lista de potenciais reforços para a próxima temporada. O brasileiro, de 28 anos, termina contrato com os insulares em junho de 2021 e há disponibilidade por parte de Carlos Pereira, presidente dos insulares, para negociar o jogador neste mercado.

As características de Renê Santos agradam a Sérgio Conceição - é um central rápido e forte fisicamente - e sobressaíram, sobretudo, na mais recente visita do Marítimo ao Estádio do Dragão, a 10 de junho. Nessa partida, que o FC Porto venceu (1-0) com algumas dificuldades, o brasileiro foi mesmo um dos melhores jogadores em campo, tendo até conquistado, nesse mês, o prémio de melhor defesa da I Liga, numa votação feita pelos treinadores do principal campeonato português.

Segundo foi possível apurar, o FC Porto já abordou o presidente do Marítimo através de uma pessoa com fortes ligações à SAD portista, ainda que os campeões nacionais não tenham, pelo menos até ontem, apresentado uma oferta formal para contratar o jogador. No entanto, os portistas, que têm mais nomes em carteira para reforçar esta posição (Lucas Veríssimo ou Rúben Semedo também foram sugeridos), não estão sozinhos na corrida pelo central brasileiro, que realizou uma boa temporada em Portugal.

O reforço do centro da defesa foi um dos pedidos de Sérgio Conceição, tendo em conta a mais do que provável saída de Diogo Leite (tem o Valência como destino) e a lesão de Marcano, que só regressará à competição depois do arranque da Liga. Nesse sentido, sobram, atualmente, apenas a dupla que terminou a última época a titular, Pepe e Mbemba, e ainda Diogo Queirós, que regressa após o empréstimo de um ano ao Mouscron, da Bélgica.

O defesa só marcou por uma vez, curiosamente na última jornada da I Liga, no empate (3-3) com o Famalicão que afastou os minhotos da Europa

No caso de decidir avançar para Renê Santos, o FC Porto garante um central experiente, com conhecimento da Liga portuguesa (chegou em janeiro de 2019) e que agrada a Conceição. Para além disso, será sempre um jogador mais acessível financeiramente do que as restantes opções que estão atualmente em cima da mesa, permitindo aos azuis e brancos apostarem mais forte no reforço de outros setores da equipa.

Renê Santos, que durante a formação passou por clubes como Cruzeiro, Bahia ou Grémio, representou, enquanto sénior, o Kawasaki Frontale (Japão), o Zestafoni, o Dinamo Tbilisi (Geórgia), o Vitória, o Atlético Goianiense e o Paraná (Brasil) antes de assinar pelo Marítimo no início do ano passado. Ao serviço da equipa madeirense, contabilizou 35 encontros na última época, tendo sido sempre um dos indiscutíveis no centro da defesa.