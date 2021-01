Renato Gaúcho volta a falar sobre Pepê: "Tive essa conversa com ele, a hora vai chegar"

Treinador do Grémio voltou a ser questionado sobre o extremo, alvo do FC Porto neste mercado de inverno.

Pepê voltou a ser tema de conversa entre a imprensa brasileira e Renato Gaúcho, treinador do Grémio.

Esta quinta-feira, na conferência que se seguiu ao sorteio das duas mãos da final da Taça do Brasil, que serão disputadas pelo clube de Porto Alegre e o Palmeiras, de Abel Ferreira, a situação do extremo que interessa ao FC Porto foi um dos assuntos em destaque.

"O importante é o ambiente que temos no Grémio, as conversas que tenho quase diariamente com os jogadores, principalmente quando vêm propostas de fora. É difícil lidar, o sonho de todos é jogar na Europa. Estamos na final, mas de repente chegam propostas. Eu converso bastante com eles, tive essa conversa com o Pepê, a hora vai chegar, o importante é ele estar com a cabeça no clube, quando ganhar um título vai ficar mais valorizado", assinalou Renato Gaúcho, prosseguindo:

"[Pepê] Não vai desaprender, vai ajudar o clube e sair mais valorizado. É um jogador novo, amanhã vão aparecer propostas. Ele é um bom garoto, está com a cabeça no Grémio", vincou o técnico brasileiro.