Relatório final em execução: Conceição faz balanço da época e prepara a próxima

Treinador começará esta terça-feira a preparar o documento para a SAD.

A conquista de três títulos em quatro possíveis fez Sérgio Conceição atribuir boa nota à época realizada pelo FC Porto, mas há pormenores sobre os quais o treinador se vai debruçar antes de fazer chegar o relatório de final de temporada aos escritórios da SAD.

Ontem foi dia de despedidas do plantel e para recuperar das poucas horas de descanso que se seguiram à conquista da Taça de Portugal, mas, segundo informações recolhidas por O JOGO, o treinador começará a trabalhar no documento a partir de hoje. Conceição gosta de ter o "feedback" dos restantes membros da equipa técnica sobre o que correu bem e o que pode ser melhorado no futuro, sendo que uma das principais dores de cabeça ao longo da temporada foi o elevado número de problemas físicos que afetaram os atletas, alguns deles resultantes da quebra competitiva, causada pelo Mundial do Catar.

Só depois de compilar os mini-relatórios é que transmitirá as conclusões, acompanhadas das linhas mestras para o ataque ao mercado, onde espera conseguir mais valias para colmatar as brechas que entretanto vão abrir-se no plantel. Uribe já anunciou oficialmente a despedida, há vários jogadores em final de contrato e a necessidade de vender algumas figuras no sentido de equilibrar as contas requer substitutos à altura da ambição do clube. Tudo para poder passar umas férias descansado com a família.