Relatório e Contas do FC Porto: pormenores das vendas de Danilo e Alex Telles

Danilo e Alex Telles deixaram o FC Porto no fim do mercado de transferências. O médio seguiu para o PSG, o lateral para o Manchester United.

O Relatório e Contas de 2019/20 do FC Porto, divulgado esta quarta-feira, confirma os valores envolvidos nas transferências de Danilo para o PSG e de Alex Telles para o Manchester United.

O médio rendeu, para já, quatro milhões de euros aos dragões pelo empréstimo até 30 de junho de 2021, somando-se depois mais 16 milhões.

"No dia 5 de outubro, a FC Porto - Futebol, SAD chegou a acordo com o Paris Saint-Germain (PSG) para a cedência, até 30 de junho de 2021, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Danilo Pereira pelo valor de 4.000m€. Este contrato prevê a aquisição do referido jogador, pelo PSG, pelo valor adicional de 16.000m€, dependente da concretização de objetivos relacionados com a performance desportiva deste clube", pode ler-se no relatório.

O lateral-esquerdo brasileiro rendeu 15 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais dois. "No mesmo dia 5 de outubro, a FC Porto - Futebol, SAD chegou a acordo com o Manchester United para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Alex Telles pelo valor de 15.000m€. Este acordo prevê ainda o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 17.000m€. A Sociedade assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade, e não terá qualquer encargo com serviços de intermediação relativos a esta transferência", descrevem os azuis e brancos.