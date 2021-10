Otávio, médio do FC Porto

Operação custa aos cofres dos dragões perto de 17 milhões de euros, mais precisamente, 16.945.662 euros.

No Relatório e Contas Consolidado, relativo à época de 2020/21, o FC Porto detalha alguns dos negócios realizados nesse período, com boa parte do destaque a estar na renovação de Otávio, que prolongou a ligação até 2025. Uma operação que custa aos cofres dos dragões um total a rondar os 17 milhões de euros, mais precisamente, 16.945.662 euros.