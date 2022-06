Relatório de Sérgio Conceição já está na mesa da SAD do FC Porto

Conceição esteve no Porto para deixar dossier com o balanço de 21/22 e melhorias estruturais para 22/23. Questões de mercado não estão incluídas no documento, uma vez que são tratadas diretamente entre o treinador e presidente. Segue-se mais um período de repouso até ao arranque, a 1 de julho.

A SAD do FC Porto já recebeu o relatório anual elaborado por Sérgio Conceição. Ao que O JOGO apurou, o treinador passou ontem pelo Porto para fazer chegar o documento a Pinto da Costa e aos administradores da sociedade azul e branca ligados ao futebol, depois de todos os adjuntos lhe terem enviado as respetivas avaliações.

Do dossier consta um balanço sobre os acontecimentos da última temporada, que terminou com a conquista da dobradinha, bem como um conjunto de melhorias estruturais que o técnico julga serem necessárias para o funcionamento da equipa. As questões de mercado não fazem parte do relatório, por serem tratadas diretamente entre o presidente e o treinador, que estão em contacto permanente, mesmo em período de férias.

De resto, é mais do que sabido que há uma necessidade extrema do reforço do eixo defensivo, pela perda de Mbemba como jogador livre e a devolução de Rúben Semedo ao Olympiacos, depois de os portistas terem decidido não acionar a opção de compra do internacional português.

Após um período de férias sem a família completa, pelo facto de os filhos Francisco e Rodrigo terem estado ao serviço da seleção de Sub-21, Sérgio Conceição entrará em em novo período de repouso. Como O JOGO adiantou, o arranque dos trabalhos de pré-temporada estão marcados para 1 de julho, 30 dias antes do primeiro compromisso oficial da temporada, com o Tondela, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.

Leia também Internacional Donnarumma irritado com pergunta após o Alemanha-Itália: "Se queremos criar polémicas..." Itália sofreu uma derrota muito pesada (5-2) frente à Alemanha e Donnarumma errou num dos golos. No final, o guarda-redes não gostou de uma pergunta que foi feita.