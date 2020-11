"Reinaldo Teles tinha um amor louco pelo FC Porto"

António Oliveira, antigo jogador, treinador e figura de relevo do clube azul e branco, falou de Reinaldo Teles ao Porto Canal e disse que "o céu precisava de alguém com estas características"

Algumas das frases fortes de António Oliveira:

"O Reinaldo Teles assumiu ser o general do presidente no terreno e em 90 e tal fizemos um trabalho meritório, eu como treinador e ele chefe de departamento. Mas havia entre nós uma relação para além do desporto, fazíamos férias juntos muitas vezes, havia uma amizade pura entre mim e o Reinaldo, que era uma pessoa do bem, tinha bom caráter, tinha um amor louco pelo FC Porto, eu nem sei se ele amava mais o FC Porto ou a família, embora vivesse muito para a família, era sempre disponível, sempre solidário e sempre de uma grande honestidade e coerência".

"Ele foi campeão dos campeões, campeão do Mundo e da Europa e sempre a manteve aquela humildade. Estava sempre disponível para tudo o que fosse preciso. O FC Porto beneficiou muito com a qualidade e a excelência do general que o nosso presidente teve a audácia de escolher"

"Trabalhava e não reclamava, fazia o que o FC Porto precisava sem hora, nem azedume e, hoje em dia, há muito poucos dirigentes a saber colocar se no seu lugar como ele sabia, apesar do lugar de excelência e de grande importância que ele ocupava"

"O Reinaldo será sempre uma luz para o FC Porto desde a sua entrada. O céu precisava de alguém com estas características"

"Se não houvesse pandemia e estas circunstâncias terrívéis que a todos nos assusta, esta avenida estaria toda cheia. O Reinaldo era uma pessoa muito querida junto da massa associativa. E mais, eu não conheço alguém do FC Porto, da nação azul e dos clubes com quais ele se relacionou, que alguma vez tenha tido algum queixume. Os amigos eram a sua causa e quando é assim é será sempre uma luz para a mim e para todos os portistas"