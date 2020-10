Reinaldo Teles nos cuidados intensivos

Administrador não-executivo da SAD deu entrada no Hospital de São João infetado com covid-19. Quadro clínico inspira alguma preocupação

Reinaldo Teles está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de São João, no Porto, devido a problemas resultantes da infeção pelo novo coronavírus. À hora do fecho da edição de segunda-feira, o estado de saúde do administrador não-executivo do FC Porto ainda inspirava cuidados, uma vez que se encontrava com respiração assistida.

Pela idade (70 anos), bem como pelo historial clínico relacionado com problemas cardíacos, Teles está englobado no denominado "grupo de risco" e, por isso, requer uma maior vigilância por parte dos profissionais de saúde.

Apesar de os primeiros sintomas de covid-19 se terem manifestado há uma semana, Reinaldo Teles não manteve um contacto considerado de risco com Pinto da Costa e os restantes elementos que compõem o Conselho de Administração da SAD.

De resto, o histórico dirigente já não integrou a comitiva portista que viajou para Inglaterra, onde a equipa jogou, na quarta-feira, com o Manchester City, para a Liga dos Campeões.

Homem de confiança de Pinto da Costa, Reinaldo Teles entrou no FC Porto como atleta da secção de boxe e foi aí que teve a primeira experiência como dirigente. Em 1982, após a primeira eleição do presidente portista, Teles passou a exercer as funções de diretor-adjunto para o futebol. Quatro anos mais tarde foi convidado por Pinto da Costa para integrar os órgãos sociais do clube azul e branco e, em 1988, após o falecimento de Teles Roxo, assumiu mesmo a liderança do futebol dos dragões.

A vice-presidência da Direção chegou na eleição de 1990 e em 1997, com a criação da Sociedade Anónima Desportiva (SAD), passou também a fazer parte do leque de administradores. Primeiro, na qualidade administrador executivo e, na última eleição, ocorrida já este ano, como não-executivo.