Avançado iraniano passou Hulk e tornou-se o terceiro melhor marcador estrangeiro da história do clube

Já ninguém tira a Mehdi Taremi um lugar na história do FC Porto. Após o póquer em Famalicão, o iraniano ultrapassou Hulk e tornou-se o terceiro melhor marcador estrangeiro da história do clube, com 79 golos.