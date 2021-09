"Regresso de Varela? Fantástico. A humildade de vir para uma II Liga e equipa B..."

António Folha, treinador do FC Porto B, concedeu uma entrevista ao Porto Canal e abordou, entre rasgados elogios, o regresso do internacional português ao clube azul e branco.

Silvestre Varela tem muita história no FC Porto e, este verão, regressou ao clube onde tantas alegrias viveu, para capitanear a equipa B. Aos 36 anos, o internacional português aceitou o convite azul e branco e António Folha, técnico da formação secundária dos dragões, teceu-lhe rasgados elogios, frisando a "grande humildade" demonstrada pelo jogador.

"Achamos que ele tem condições para jogar. Em primeiro lugar é isso. Depois, aliado a isso, o profissional e homem que é. Acrescentando a experiência que já teve dentro do clube e sabe tudo o que é ser FC Porto. Olhando para tudo, foi uma escolha fácil, para acrescentar mais valor. Não porque precisemos que seja um líder no balneário, mas naturalmenrte acaba por ser. Os miúdos veem nele, pela forma de ser, de trabalhar, de querer ajudar, um líder. Isso, para quem está a crescer e tem muita gente nova... Ter gente com este passado e humildade, de vir para uma equipa B e II Liga, demonstra o caráter de um homem. Não ter vergonha de vir para uma II Liga e para uma equipa B. Muita gente tem esse preconceito e vergonha. Foi simplesmente fantástico, na minha opinião", sublinhou Folha, num excerto de uma entrevista concedida pelo treinador ao Porto Canal, que será transmitida na íntegra esta quarta-feira.

Demonstra a humildade e o caráter do homem que é. Era inevitável não falar disto. É bom que todas as pessoas percebam isto. Mais do que quer que seja, foi a humildade que teve e muita gente que vai ver o programa se calhar vai dizer 'até tive um bocado de vergonha por ir jogar para uma II Liga'", rematou António Folha.