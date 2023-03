Regresso de Otávio após castigo dá gás à ala direita do FC Porto

Médio cumpriu castigo frente ao Inter e é um "reforço" de peso para a visita ao Braga, a terceira equipa que mais vezes defrontou em Portugal.

Cumprido o castigo pela expulsão em casa do Inter de Milão - o primeiro cartão vermelho da carreira -, Otávio está de volta às opções do FC Porto para a complicada e importante deslocação a Braga.

O regresso do criativo, para lá do impacto na estratégia de Sérgio Conceição em qualquer partida, é especialmente bem-vindo num momento em que o treinador continua a ter de lidar com outras ausências, especificamente no corredor direito, o ponto de partida de Otávio.