Regresso de Galeno ao FC Porto a ser ultimado

Extremo brasileiro perto de reforçar o FC Porto após a saída de Luis Díaz.

O FC Porto está a ultimar as negociações com o Braga para a recompra de Galeno, que deixou o clube em 2019. O negócio precipitou-se nas últimas horas, depois de os dragões terem avaliado todas as opções existentes no mercado interno.

Os representantes de Galeno, sabe O JOGO, já foram contactados no sentido de serem discutidos os termos do contrato com os portistas.

EM ATUALIZAÇÃO