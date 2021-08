Regresso aos estádios: dúvidas ainda são muitas e FC Porto esclarece adeptos

FC Porto defronta o Belenenses no próximo domingo.

Os adeptos estão de regresso aos estádios portugueses, mas são ainda muitas as dúvidas que têm sido colocadas aos clubes no que toca às condições de acesso. De modo a esclarecer o público, os dragões lançaram um "convite" para que os adeptos exponham as questões sobre os moldes em que podem regressar ao recinto azul e branco. Podem fazê-lo nas redes sociais do FC Porto.

A equipa de Sérgio Conceição, recorde-se, recebe o Belenenses no próximo domingo, para a primeira jornada do campeonato, partida com início às 18h00. O Dragão pode ter 33 por cento da lotação preenchida, cerca de 16 mil adeptos.

Recorde as medidas sanitárias em vigor:

- Apresentação do Certificado Digital covid válido, ou seja, pelo menos 14 dias após a conclusão do processo de vacinação; em alternativa, apresentação de um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou de um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo;

- Temperatura corporal inferior a 38ºC, mediante controlo de temperatura no acesso ao recinto.

- É obrigatório o uso permanente de máscara de proteção e o respeito pelo distanciamento físico. Os lugares serão devidamente marcados e é imperativo que todos respeitem o lugar indicado no ingresso. Aconselha-se, ainda, a regular higienização das mãos.

- É obrigatória a apresentação de um documento de identificação com fotografia - cartão de sócio ou outro - de forma a comprovar a titularidade do ingresso.

- É essencial que os espectadores se desloquem atempadamente para o Estádio do Dragão, de modo a facilitar todo o processo de entrada no recinto.