Regresso ao hotel e sono em dia: a avaria que roubou ao FC Porto um dia de trabalho

Aparelho tinha um motor inoperacional e não descolou de Lyon na noite de quinta-feira. FC Porto regressou ontem à tarde, apenas a tempo de um treino ligeiro no Dragão.

Problemas técnicos no avião impediram o FC Porto de regressar a Portugal no final da partida com o Lyon, como estava programado, e obrigam a um desgaste ainda maior na reta final de um ciclo competitivo bastante exigente.

A comitiva só conseguiu viajar ontem à tarde porque teve de esperar pela chegada de um novo avião e encontrar um horário disponível nas pistas do aeroporto Saint-Exupéry, perdendo assim um dia de preparação para o dérbi com o Boavista, agendado já para amanhã, às 20h45, no Bessa.