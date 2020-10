"Reforços? Há um período de adaptação ao FC Porto. Não é num estalar de dedos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao clássico de sábado com o Sporting.

Sérgio Conceição fez nesta sexta-feira a antevisão ao clássico com o Sporting e abordou a chegada dos reforços nos últimos dias de mercado, que têm ainda poucos treinos realizados com a equipa. O treinador do FC Porto refere que há atletas que ainda não estão preparados para jogar, porque é necessário um período de adaptação à "exigência do FC Porto".

"Por muito bom que um jogador seja, e acredito que seja, por isso é que vieram para o FC Porto, há um período de adaptação à exigência do FC Porto. A exigência de entrar na dinâmica da equipa. Não é num estalar de dedos. Não é num dia de trabalho que se consegue isso. Alguns reforços trabalharam dois dias comigo... é muito difícil. Há jogadores que ainda não estão preparados. Isso nota-se. Mas têm todos uma disponibilidade fantástica, uma alegria enorme por chegarem a um clube com uma grande dimensão. E estamos a analisar a sensação que temos de cada um desses jogadores, dentro do conhecimento que temos deles. Olhamos também para a vertente emocional, sabendo que eles vêm aqui um ano para jogar mais, mas sabem que no final do ano vão embora. É um trabalho a dobrar para o treinador", começou por dizer.

"Tudo neste momento torna as coisas mais difíceis. Mas isto não é desculpa. Nunca me desculpei com lesões ou jogadores castigados, nunca o fiz. O que conta é amanhã e o treinador, que vai lá estar para assumir o resultado, seja positivo ou negativo", explicou.