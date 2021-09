Reforço da equipa B do FC Porto: Sidnei em nome da família

Sidnei Tavares é reforço da equipa B do FC Porto

Toda a família do médio é portista. Internacional português pelas camadas jovens foi a grande surpresa do último dia do mercado.

Nasceu em Cascais, mas com oito meses mudou-se para Inglaterra com a família. Aos oito anos começou a jogar futebol no Carib SSFC e pouco depois chegou às camadas jovens do Leicester, de onde saiu apenas na quarta-feira... para assinar pelo FC Porto.

Falamos de Sidnei Tavares, médio de 19 anos, internacional pelas camadas jovens portuguesas, que chegou no último dia do mercado para reforçar a equipa B. Primo de Nani, Sidnei tem Pogba como referência e apresenta-se como um "médio-centro box-to-box" com um bom pé esquerdo e que, admite, não é muito rápido sem bola.

Fez três jogos pela equipa principal do Leicester - a estreia foi na Liga Europa - e o clube queria que renovasse, mas divergências com um dos dirigentes levaram a que saísse a custo zero. Agora, regressa a Portugal para jogar na equipa pela qual toda a família torce.