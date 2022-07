"Reencontro com o FC Porto na Champions? Seria difícil se acontecesse..."

Vitinha, médio que trocou o FC Porto pelo PSG nas últimas semanas, falou à RTP.

Desejo para o FC Porto de 2022/23: "Que seja tão forte ou mais do que no passado. Ganhámos a dobradinha, ficou um amargo de boca porque podíamos ter ido mais longe na Europa. Que seja um Porto à Porto, muito forte e competitivo, independentemente das saídas. Vão preparar bem e entrar com tudo para serem bicampeões."

Reencontro na Champions: "Não nos vamos adiantar, certamente seria difícil se acontecesse. Não irá acontecer (risos)

Se marcar... Certamente que não seria capaz de festejar."