Histórico da Lázio, Paolo Negro abordou o FC Porto-Juventus desta noite e partilhou algumas histórias do balneário da equipa romana

Parceiros na grande equipa da Lazio que venceu o "scudetto" na temporada 1999/2000, Sérgio Conceição e Pavel Nedved reencontram-se esta noite no Dragão enquanto treinador do FC Porto e vice-presidente da Juventus, respetivamente. O momento mereceu a "chamada" de Paolo Negro, histórico do emblema romano, para partilhar algumas das histórias de um balneário do qual também faziam parte nomes como Nesta, Fernando Couto, Mihajlovic, Simeone, Stankovic, Verón, Salas ou Mancini, entre outros.

"No balneário costumávamos brincar com o Sérgio ao colocar a tocar a música 'Tristezza" da cantora Ornella Vanoni. Ele não era propriamente o tipo mais alegre...", contou o antigo defesa em entrevista ao portal "Il Bianconero", recordando os "combates" travados com o atual treinador dos dragões na ala direita da Lázio: "Jogávamos na mesma faixa e discutíamos imenso os posicionamentos."

Por fim, o antigo internacional italiano apostou num 1-1 no duelo desta noite entre FC Porto e Juventus.

Eis a música que irritava Sérgio Conceição nos tempos da Lázio: