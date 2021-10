Dragões já somam 90,4 milhões de interações apenas neste ano.

O FC Porto segue no topo da lista entre os clubes portugueses com maior engajamento nas redes sociais. De acordo com o portal especializado "Deporte & Finanzas", os dragões já somam este ano (entre janeiro e setembro), 90,4 milhões de interações (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Tik Tok).

Para trás, ficaram os rivais Sporting, com 72,3 milhões de interações, e o Benfica, com 59,6 milhões.

Observe-se que os números do FC Porto já se aproximam de toda a soma obtida em 2020, quando o clube portuense somou 91,2 milhões de interações nas mesmas redes sociais.