Recurso e providência cautelar de Sérgio Conceição no TAD entregue esta segunda-feira

O recurso e providência cautelar de Sérgio Conceição foi entregue esta segunda-feira no TAD. Recorde-se que o treinador dos dragões foi punido com um mês de suspensão, o que o levaria a falhar a Supertaça frente ao Benfica.

Ao avançar com recurso e providência cautelar para o TAD, o clube azul e branco espera que Conceição possa começar a época no banco de suplentes e, como tal, marcar presença no duelo de dia 9 de agosto.

O acórdão do Conselho de Disciplina, recorde-se, contemplava uma suspensão de 30 dias e uma multa de 10 200 euros aplicada a Conceição, decorrente do bate-boca com Vasco Matos, adjunto do Casa Pia, no jogo entre o FC Porto e os gansos no Estádio do Dragão, em 2022/23.