Conceição falha Rio Ave depois do recurso ser julgado improcedente

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Treinador foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol informou esta terça-feira que foi julgado improcedente o recurso apresentado por Sérgio Conceição no que toca à suspensão de 15 dias. O técnico não estará, por isso, no banco na partida de quarta-feira com o Rio Ave, para a Taça da Liga.

Recorde-se que o treinador do FC Porto foi ainda multado em 7650 euros devido às críticas em fevereiro de 2021, após o empate, 0-0, com o Belenenses, que teve o polémico lance entre Kritciuk e Nanu.

O recurso foi apresentado ao Pleno do CD, que manteve a decisão de suspender e multar o técnico portista, assim como Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação dos dragões, suspenso por 45 dias e multado em 7650 euros.

Conceição pode agora recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, recurso esse que terá também efeito suspensivo. Nos dias 23 e 30 deste mês há clássicos com o Benfica, para a Taça de Portugal e campeonato, respetivamente.