Recuperação avança sem problemas e Pepe tira bilhete com destino a Lyon

Recuperação à pequena intervenção cirúrgica avança sem problemas e o central poderá ser opção para o jogo decisivo dos "oitavos" da Liga Europa. Utilização do internacional luso com os franceses depende em exclusivo de Conceição. Uso de máscara protetora, como aconteceu em 2020, na Supertaça com o Benfica, é uma hipótese em cima da mesa.

Protagonista de um choque de cabeças com Lucas Paquetá há uma semana, quando o FC Porto recebeu o Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, Pepe continua a dar sinais muito positivos e será opção para Sérgio Conceição no desafio que pode determinar a eliminatória.

O central não treinou nos dias seguintes à pequena intervenção cirúrgica a que foi submetido logo após o encontro, limitando-se a trabalhar no ginásio, mas é possível que hoje já comece a treinar com os companheiros, depois de ontem também ter gozado um dia de folga.

A utilização com os franceses, como O JOGO informou atempadamente, depende exclusivamente do treinador, que há uma semana, com os "gones", apostou em Rúben Semedo para o substituir e no domingo, contra o Tondela, optou por lançar Fábio Cardoso.

A maior dúvida prende-se com o uso (ou não) de uma máscara protetora por parte do internacional português, que em dezembro de 2020 viu-se obrigado a alinhar com uma frente ao Benfica, na Supertaça Cândido de Oliveira, também na sequência de um problema no rosto.

Seja como for, 2021/22 tem sido tudo menos feliz para Pepe em matéria de problemas físicos. Antes de o lance com Paquetá o ter levado à mesa de operações, o capitão do FC Porto debateu-se com um edema na perna esquerda que o impediu de competir entre 12 de dezembro (Braga) e 6 de fevereiro (Arouca). Desta vez, todavia, a paragem será substancialmente inferior.