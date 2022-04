ENTREVISTA, PARTE III - Festejo de Pinto da Costa após o célebre minuto 92 está gravado na memória de Matos Fernandes.

Foi sentado no sofá predileto do seu lar que Matos Fernandes recordou, a O JOGO, uma das imagens de Pinto da Costa que melhor tem gravada na memória.

Na 29.ª e penúltima jornada do campeonato de 2012/13, o FC Porto assumiu o primeiro lugar da classificação, ao vencer o rival Benfica, no Estádio do Dragão, por 2-1. O golo decisivo surgiu no famoso minuto 92, por intermédio de um herói improvável: Kelvin. A reação do presidente dos azuis e brancos foi condizente com a ocasião.

"Algo que recordo particularmente bem é do salto que Pinto da Costa deu ao meu lado e da emoção que sentiu no célebre minuto Kelvin, que fez ajoelhar dramaticamente Jorge Jesus e que um jogador nosso, na altura semi-anónimo, marcasse aquele golo mítico. Toda a gente que estava presente no Estádio do Dragão explodiu de alegria, mas eu tomei nota da reação emocionadíssima do presidente Pinto da Costa perante aquele momento", lembra o ex-líder da MAG portista.

Na jornada seguinte, o FC Porto, então orientado por Vítor Pereira, confirmaria a conquista do 27.º título de campeão nacional. Kelvin, por sua vez, ganhou um espaço no Museu.