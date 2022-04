FC Porto igualou recorde do Milan de Capello com a goleada ao Portimonense

Porto, 16/04/2022 - O Fc Porto recebeu esta noite o Portimonense, no Estádio do Dragão, em joga da 30ª jornada da I Liga 2021/22 . Festa de Taremi Grujic , Pêpê , Fabio Vieira , (Ivan Del Val/Global Imagens)

Triunfo claro, por 7-0, diante do Portimonense ajudou a construir mais um número importante para o líder do campeonato.

O triunfo por 7-0 do FC Porto diante do Portimonense ajudou a que a equipa de Sérgio Conceição igualasse mais um recorde. Os azuis e brancos chegaram-se ao pé de uma grande equipa da história do futebol italiano.

Se em Guimarães o FC Porto estabeleceu um novo recorde de invencibilidade no campeonato - 57 jogos consecutivos sem perder -, na noite de sábado, ao elevar o registo para 58, igualou o máximo da Europa dos grandes, que era propriedade exclusiva do Milan.

Sérgio Conceição imitou, assim, Fabio Capello, que entre 1991 e 1993 orientou os rossoneri ao longo da série de respeito.