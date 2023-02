Receção ao Arouca vale multa de mais de 12 mil euros ao FC Porto

Jogo relativo à 14.ª jornada da Liga Bwin e que o FC Porto venceu por 5-1.

Na sequência de um processo disciplinar por factos ocorridos na receção ao Arouca (28 de dezembro), o FC Porto foi multado pelo Conselho de Disciplina em 12 750 euros e o diretor de segurança do clube, Carlos Carvalho, em 1020 euros.

O ilícito disciplinar do clube está relacionado com a alínea B do artigo 118.º do Regulamento Disciplinar. "[...] conduta que resulte na lesão dos princípios da ética desportiva, da verdade desportiva ou grave prejuízo para a imagem e o bom nome das competições de futebol."