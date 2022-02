Receção a equipas italianas: histórico recente inspira o FC Porto

Dragões recebem a Lázio na quinta-feira para a primeira mão do play-off da Liga Europa.

O FC Porto soma sete vitórias em 17 jogos caseiros com equipas italianas nas taças europeias de futebol, incluindo triunfos nos últimos três embates, um deles já na presente temporada.

Em vésperas da receção à Lázio, à qual aplicou o resultado mais robusto, um 4-1 que lançou a equipa para a final da Taça UEFA de 2002/03, os dragões vão tentar o quarto triunfo consecutivo, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, fase em estreia.

Depois da derrota por 2-0 com a Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Champions 2016/17, que é a única nos últimos 11 jogos, os portistas baterem sucessivamente a Roma (3-1, após prolongamento, em 2018/19), a mesma Juve (2-1 em 2020/21) e o AC Milan (1-0, na presente temporada).

Em 2018/19, FC Porto perdeu em Roma por 2-1, mas virou no Dragão a eliminatória dos "oitavos" da "Champions", ao ganhar por 3-1, já no tempo extra.

O brasileiro Soares, o maliano Marega e o brasileiro Alex Telles, este último de grande penalidade, quase sobre o final do prolongamento, aos 117 minutos, selaram a reviravolta dos portistas, que cairiam nos "quartos" face ao Liverpool.

Na época passada, face a uma Juventus que contava nos seus quadros com Cristiano Ronaldo, o FC Porto esteve em grande nível na primeira mão dos "oitavos", apesar de só ter conseguido vencer por tangenciais 2-1.

Um golo iraniano Taremi, logo aos dois minutos, e outro Marega, a abrir a segunda metade, aos 46, colocaram o "onze" de Sérgio Conceição a vencer por 2-0, resultado amenizado por um tento, que a Juve não fez por merecer, de Chiesa, aos 82.

Já na presente temporada, em encontro da terceira jornada da fase de grupos da Champions, o FC Porto bateu o AC Milan no Dragão, por 1-0, graças a um tento do colombiano Luis Díaz (65 minutos), entretanto vendido ao Liverpool.

Antes destes três triunfos, o FC Porto apenas tinha vencido quatro de 14 receções a equipas transalpinas, a primeira face à Roma, por 2-0, com golos de Walsh e Costa, na primeira mão da segunda eliminatória da edição 1981/82 da Taça das Taças.

Depois, foi preciso esperar mais de duas décadas - três empates e duas derrotas pelo meio - por novo triunfo, que aconteceu face à Lázio, que agora volta ao Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça UEFA de 2002/03.

O argentino Claudio López adiantou os italianos logo aos seis minutos, mas o conjunto de José Mourinho, com uma grande exibição, quase sentenciou o apuramento para a final, com tentos de Maniche (10), Derlei (28 e 50) e Hélder Postiga (56).

Os outros triunfos aconteceram face ao Inter de Milão, por 2-0, na fase de grupos da "Champions" de 2005/06, e perante o Nápoles, por 1-0, selado pelo colombiano Jackson Martínez, na primeira mão dos "oitavos" da Liga Europa de 2013/14.

No total, o FC Porto soma sete vitórias, seis empates e quatro derrotas, com 18 golos marcados e 11 sofridos, na receção a equipas italianas.

O encontro entre o FC Porto e a Lazio está marcado para quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, a contar para a primeira mão do "play-off" de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.