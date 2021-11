"Recebi uma chamada a dizer que tinha de estar no Olival 10 minutos depois"

Um mês depois de Pinto da Costa ter garantido que renovaria com o jogador, o FC Porto anunciou o prolongamento do contrato de Fábio Vieira.

Primeiros tempos na equipa principal: "Lembro-me da primeira vez que lá fui. Recebi uma chamada do Team Manager da equipa A, o Rui Correia, a dizer que tinha de estar no Olival 10 minutos depois. Foi assim tudo muito rápido. Treinei nesse dia, treinei no dia a seguir, fui ficando e entretanto já estava incluído na equipa. Foi um sonho para mim. Deparei-me com jogadores que acompanhava na televisão desde miúdo, como o Pepe, uma grande referência no FC Porto e mundialmente. São jogadores de muita experiência, que acabam por incutir nos jovens o que é necessário para nos dias de hoje fazer uma grande carreira ao mais alto nível"

Ansiedade pela estreia: "Estava muito nervoso. Estava a aquecer no Dragão e quando o mister [Sérgio Conceição] me chama, parou-me tudo. Fiquei muito nervoso, mas também ansioso e empolgado por entrar no Dragão. Fui a correr, lembro-me de ter tirado o colete à pressa, porque queria entrar rápido e as palavras dele foram para aproveitar o momento, dar o máximo e que tinha qualidade para estar aqui."

Conquista de títulos: "Jogamos futebol com paixão e amor pelo jogo, mas também para os títulos. Em todas as competições em que entramos queremos ganhar, proque é assim no FC Porto desde sempre. Fiquei muito contente por ter ganho o campeonato pelo FC Porto. É algo muito difícil. Um miúdo chegar cá e conseguir ser campeão pelo FC Porto é muito bom. E ganhar outras competições também é excelente, porque dá-nos muita visibilidade. Quero muito repetir"

Estreia na Champions: "Foi arrepiante. Lembro-me de ter chegado a casa e ter contado logo aos meus pais a sensação. Via muitos jogos da Liga dos Campeões com o meu pai e recordo-me de dizer que um dia estaria a jogar a Champions. Consegui chegar a esse patamar e fiquei muito feliz. É uma sensação de orgulho poder jogar onde estão as melhores equipas do mundo. Estar a jogá-la pelo FC Porto, que é o clube que eu amo, é fantástico."

Declarações aos meios de comunicação do FC Porto