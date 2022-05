Recaída deixa Uribe sem clássico: o onze provável do FC Porto na Luz

Baixa de última hora nos dragões: colombiano ressentiu-se da rotura muscular e nem sequer viajou para Lisboa. Sem o cafetero, Conceição vai manter Grujic no meio-campo e avançar Pepê para o ataque, devolvendo o lado direito da defesa a João Mario. Bruno Costa de volta aos eleitos, Rúben Semedo ficou no Porto.

Baixa de última hora no FC Porto para o jogo que pode selar a conquista do título. Uribe, de acordo com informações recolhidas por O JOGO, ressentiu-se da rotura muscular sofrida diante do Santa Clara - no início de abril - e teve de ser riscado da opções para o clássico.

Significa isto que Sérgio Conceição vai manter Grujic como elemento mais recuado do meio-campo, mas, ao que tudo indica, apenas com Vitinha ao seu lado, num regresso ao desenho que foi usado durante grande parte da temporada.

Isto porque Pepê volta ao lado esquerdo do ataque para João Mário ser o polícia de Everton e Darwin. Otávio será o elemento mais solto, com a dupla função de ala direito e de terceiro médio. Fábio Vieira será o sacrificado.

Voltando a Uribe, o médio entrou ao intervalo na partida com o Vizela, da jornada anterior, e não deu sinas de qualquer desconforto, depois de ter estado ceraca de três semanas a recuperar do problema na coxa direita, contudo, nos últimos treinos de preparação para o encontro desta tarde, começou a sentir algumas dores, foi reavaliado pelo departamento médico e, apesar do esforço que fez e da vontade que tinha de participar no jogo que pode fechar as contas do título, o problema acabou por ser incapacitante para este jogo.

Sendo assim, como curiosidade, refira-se que do atual plantel do FC Porto apenas Pepe sabe o que é marcar ao Benfica na Luz: fê-lo há 15 anos, num jogo de 2006/07, que terminou empatado a uma bola, um resultado que, a repetir-se, serve os interesses dos dragões .

De resto, pelo que foi possível ver à chegada do FC Porto a Lisboa, Bruno Costa está de volta aos eleitos, ao contrário de Rúben Semedo e Marcano. Ainda assim, é possível que os não convocados se juntem esta tarde à comitiva e assistam ao jogo na Luz. À chegada ao hotel, refira-se, a comitiva, liderada por Pinto da Costa, foi apoiada por meia centena de adeptos.

Onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba e Zaidu; Otávio, Vitinha, Grujic e Pepê; Evanilson e Taremi.