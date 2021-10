Real Madrid tem "novo Pepe" e é um ex-FC Porto, escrevem em Espanha

Arranque de época de Éder Militão tem sido alvo de rasgados elogios.

Éder Militão assinou em 2019 pelo Real Madrid, que pagou 50 milhões de euros ao FC Porto pela sua contratação, mas só neste arranque de época, após as saídas de Varane e Sergio Ramos do clube espanhol, tem vivido o momento de afirmação plena.

Titular nos dez jogos realizados pelos "merengues" até ao momento na presente temporada, o central brasileiro tem sido alvo de rasgados elogios e o jornal As dedicou-lhe, inclusivamente, um artigo, em que apelida Militão de "novo Pepe".

O percurso de ambos é destacado: ambos chegaram ao Santiago Bernabéu provenientes do FC Porto e exigiram investimentos avultados por parte do gigante de Madrid. "As carreiras dos dois centrais são semelhantes, assim como seu estilo de jogo intenso e físico", começa por assinalar o As, prosseguindo.

"Militão passou grande parte da sua primeira temporada no clube no banco. Porém, devido às lesões de defesas registadas no ano passado, teve a oportunidade de somar minutos e aproveitou. O seu final de campanha foi excelente, com grandes atuações ao lado do Nacho, tanto em La Liga como na Liga dos Campeões. O seu nível garantiu-lhe uma posição após as saídas de Ramos e Varane. Na frágil defesa do clube 'merengue', é o mais regular, cobrindo muitos dos problemas da equipe", acrescenta a publicação do país vizinho.

Pepe, recorde-se, passou dez temporadas no Real Madrid, antes de sair para o Besiktas, na Turquia. Em janeiro de 2019, voltou ao FC Porto, onde ainda coincidiu com Militão.