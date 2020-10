Jovem defesa direito português do FC Porto vai experimentar a segunda liga inglesa nesta temporada

O jovem defesa direito português Tomás Esteves vai atuar, até ao final da presente temporada, no Reading, equipa do segundo escalão do futebol inglês, por empréstimo do FC Porto, um negócio que não contempla opção de compra.

O futebolista de 18 anos não fazia parte das escolhas do técnico Sérgio Conceição e nem sequer foi inscrito na Liga para atuar no principal campeonato português.

A estreia de Tomás Esteves na equipa sénior do FC Porto ocorreu na época passada, tendo realizado três partidas, mas perdeu agora espaço com a chegada de Carraça e Nanú e com a aposta de Sérgio Conceição em Manafá.

O jovem lateral português, que venceu a Youth League com o FC Porto em 2019, vai agora representar o Reading e partilhar o balneário com Lucas João e Alfa Semedo.