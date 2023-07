Rafa Mir jogou com Toni Martínez e Fran Navarro: "Desejo que corra bem essa aliança"

O também avançado jogou com Toni Martínez e Fran Navarro em simultâneo no Valência e não dúvida que vão ter muito sucesso. O espanhol conhece bem a dupla "T&T", que volta a juntar-se. Fala de um Toni potente, veloz e goleador e de um Fran, mais novo, mas já "com grande faro" e que fazia bom balneário na equipa B do Valência.

Juntos agora no FC Porto, Toni Martínez e Fran Navarro respiram passado conjunto no Valência. Aconteceu na época 2014/15, pela equipa B, era o antigo avançado do Gil Vicente - com 17 anos - um ano mais novo, procurando queimar etapas, mas esbarrando numa dupla muito potente que vinha ensaiada de vários anos, grande convivência e amizade, composta por Toni Martínez e Rafa Mir.

O atual avançado do Sevilha, representado por Jorge Mendes e também apontado ao FC Porto em 2021, quando foi estrela do Huesca, volta atrás, rebobina a fita com prazer nesta conversa com o JOGO, lembrando aqueles que, agora, vão congeminar esperanças portistas com a sigla "T & T", de Toni e Toro.