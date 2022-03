"Quinto cartão amarelo? Eu não disse absolutamente nada, zero"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa após o triunfo no dérbi com o Boavista, 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga Bwin.

Arbitragem e quinto cartão amarelo: "Houve lances que ainda não tive oportunidade de ver. Posso ter uma opinião diferente a partir do banco e normalmente é a favor da minha equipa, posso dizer 'é penálti', mas não podem chamar o árbitro para me dar amarelo. Não faz sentido. Parece que a única maneira de acalmar os treinadores é dar amarelo ou vermelho e eu não disse absolutamente nada, zero. Agora com o Santa Clara estou fora. Estou a viver o jogo de forma apaixonada, é pá... deixem-me viver o jogo, ou querem que venha de braços atados e boca fechada? É que nem me dirigi ao árbitro, só disse penálti. Nós achamos sempre que é penálti, o treinador vive dessa forma. Acho eu. Tive uma vez o Manuel Machado que me disse que não, que tinha de concordar para não adormecer no banco. Disse-me isto na brincadeira."