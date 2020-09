Questionado sobre Toni Martínez e o FC Porto, Miguel Ribeiro não abre o jogo

Avançado espanhol deverá rumar aos dragões, mas o presidente da SAD do Famalicão não se quis alongar sobre o tema.

Toni Martínez continua na lista de prováveis reforços do FC Porto, mas foi apresentado como jogador do Famalicão na segunda-feira. Esta quarta-feira, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do clube minhoto, foi questionado sobre a situação do avançado espanhol, mas preferiu não se alongar em coment+arios.

"Estamos numa apresentação importante para nós, esta é mais uma marca de referência que se associa à marca Famalicão e hoje nada é mais importante. Não tenho nenhuma declaração a fazer. Se jogará com o Benfica? Não tenho nada a dizer. Espero que o que o Famalicão faz, a forma como potencia as marcas, a economia local, sejam claramente o destaque em vez das novelas e de outros assuntos que não têm a mesma importância que este. Que olhem para a forma afetiva e respeituosa como os adeptos do Famalicão convivem, como as marcas crescem connosco, como o Município de Famalicão faz esta cavalgada connosco e isto tudo com o futebol. O resto não tem importância nenhuma", assinalou o dirigente, à margem da apresentação de uma parceria entre o Famalicão e uma marca de roupa.