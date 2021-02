Questionado sobre a gestão, Sérgio respondeu com "confiança" e "estratégia": "Às vezes..."

Sérgio Conceiçao, treinador do FC Porto

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente Braga, agendado para as 19h45 de amanhã, domingo.

Questionado sobre a gestão da equipa tendo em conta a elevada densidade competitiva, Sérgio Conceição, treinador do Porto, garantiu que confia "no grupo todo", revelando que por vezes há estratégia em deixar certos jogadores no banco.

"Nós achamos que todos os jogadores são importantes, dependendo da estratégia definida para cada jogo escolho o melhor onze. Ninguém mete 11 jogadores para empatar ou perder o jogo, isso é óbvio. E tendo confiança no grupo todo... Até porque acho que os jogadores que não têm tido tantos minutos e jogaram a titular estiveram bem. Não vejo as coisas assim", começou por dizer em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente Braga, agendado para as 19h45 de amanhã, domingo.

"Tenho de olhar para o estado físico dos jogadores que estão à minha disposição e escolher os 11 que acho melhores para iniciarem o jogo. Para iniciar o jogo, porque às vezes também há a estratégia de deixar um ou outro jogador no banco exatamente para me dar alguma coisa durante o jogo que penso que posso precisar. Se calhar aquele jogador é um jogador que merecia jogar a titular. Mas isso faz parte, porque tenho de olhar para tudo, tentando perceber e antecipar cenários", concluiu.