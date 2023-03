"Quem me surpreendeu mesmo muito, porque ainda não o tinha visto de verdade, foi Diogo Costa..."

ENTREVISTA >> Tomás Costa, antigo jogador do FC Porto, voltou a Portugal ao fim de quase 13 anos, viu o jogo frente ao Inter e saiu encantado com o guarda-redes portista

Tomás Costa, médio argentino que foi campeão com Jesualdo Ferreira no FC Porto, voltou ao Dragão ao fim de quase 13 anos a convite de André Villas-Boas, com quem trabalhou apenas dois meses, o suficiente para iniciar uma amizade que se mantém. Já na Argentina, Tomás conversou com O JOGO sobre as emoções que viveu neste regresso, a sua carreira e do que viu na partida com o Inter de Milão.