"Quem está melhor entre FC Porto, Benfica e Braga? Eu sei, mas não quero responder"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa após a vitória por 1-0 sobre o Boavista.

Tem havido resposta do Benfica. Isso tira foco? "Não tem de tirar foco ou dar mais motivação. Pensamos em nós. Não dependemos só de nós para sermos campeões, se vamos pensar nos adversários, então estamos mesmo mal. Temos de pensar no trabalho diário para conseguirmos os resultados desejados."

Ansiedade? "Num clube como o nosso, não tem de haver. Jogámos cheios de caráter e personalidade na Luz, começámos a perder e acabámos a sete pontos. Jogamos contra adversários bem organizados e nós temos de tentar desmontar isso, ir à procura de fazer golos e ganhar. Estar num clube destes, a pressão é desde o primeiro jogo. Lutamos por títulos e por vitórias que nos dão títulos.

Quem está melhor entre Benfica, FC Porto e Braga? "Eu sei, mas não quero responder. Os jogos têm uma história e vida diferente. Num momento pensa-se que a equipa está muito bem e depois o jogo é mau. Lembro-me sempre do Rio Ave, acho que fiquei traumatizado [risos]. Em cada jogo vai ser fundamental estarmos no máximo em tudo. Estarmos focados, concentrados durante a semana e depois chegar ao fim e termos essa possibilidade de, no último jogo, estarmos a disputar o campeonato. Aproveito para convocar todos os adeptos para quinta-feira, para um jogo contra um adversário de valia. Mudaram muito o onze contra o Famalicão, o que demonstra a vontade de levar a equipa ao Jamor. Queremos uma casa jeitosa na quinta-feira, para estarmos presentes no Jamor."

Esta subida de nível do Boavista engrandece o dérbi? "Sou grande fã dos históricos e o Boavista é um deles, como o Belenenses, o V. Setúbal, o V. Guimarães, a nossa Académica, anda mais em baixo, infelizmente. Fico feliz que estejam num patamar elevado, percebendo que há outras equipas com direito a estarem no patamar de I Liga, não sendo tão históricas."