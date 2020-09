A imprensa brasileira fala do FC Porto, o Fluminense garante o acordo com um clube português, explicando que "não divulga o clube de destino do atleta a pedido da direção da referida equipa, que pretende anunciar a contratação do atleta de forma exclusiva através dos canais de comunicação."

Em dezembro, o nome de Evanilson surgiu na imprensa brasileira, que apontava o jovem avançado ao Benfica. Sete meses depois é muito provável que o futebolista desembarque em Portugal mas para ser jogador do FC Porto.

Mas, quem é, afinal, Evanilson? Francisco Evanilson de Lima Barbosa nasceu a 6 de outubro de 1999, em Fortaleza, e em termos futebolísticos tem a carreira ligada quase em exclusivo ao Fluminense, exceção para a curta passagem pela II Divisão da Eslováquia, tendo representado por pouco tempo o STK Samorin, clube que conta sempre com muitos brasileiros no plantel.

Medindo 1,80 metros e pesando 80 quilos, Evanilson está a viver um 2020 de enorme sucesso: 22 jogos, oito golos e quase sempre titular pelo Fluminense, o avançado marcou pela última vez a 2 de setembro, no empate caseiro do Flu frente ao Atlético Goianense, à sétima jornada do Brasileirão. Cinco rodadas antes marcou no empate com o Palmeiras. Os restantes golos de 2020 fora apontados no Campeonato Carioca (um deles na derrota, por 2-1, com o Flamengo, ainda treinado por Jorge Jesus, na final do campeonato) e um na Copa Sul Americana.

Pormenor: em fevereiro, a contar para a Taça Rio, Evanilson marcou um outro golo ao Flamengo, treinado por Jesus, então nas meias-finais da competição. O Fla venceu por 3-2.

O 99 do Flu deixa o clube carioca, contas a 2020, com um total de 22 jogos, 1573 minutos e oito golos, sendo que em largo período o futebol no Brasil esteve parado em virtude da pandemia. Em 2019, marcou 28 golos em 38 jogos pela equipa de sub-20 do Fluminense.