Queixa do Sporting resulta em multa para o FC Porto

Em causa a utilização de aparelhagem sonora e inobservância de outros deveres por parte de Fernando Saúl, oficial de ligação aos adeptos.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sancionou a SAD do FC Porto com uma multa de 6120 euros, na sequência de um processo disciplinar motivado por uma queixa do Sporting após o jogo entre as duas equipas na terceira jornada da Liga Bwin 2022/23.

Em causa está a utilização de aparelhagem sonora, assim como a inobservância de outros deveres por parte de Fernando Saúl, que resultou numa coima de 1224 euros para o oficial de ligação aos adeptos (OLA) do clube azul e branco.

Refira-se, porém, que a SAD portista foi absolvida da mesma infração imputada ao OLA.

O jogo, recorde-se, terminou com uma vitória do FC Porto sobre o rival leonino, por 3-0.