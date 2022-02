Decisão do Conselho de Disciplina

A queixa da APAF, visando as críticas de Sérgio Conceição à arbitragem do FC Porto-Boavista, da Liga Bwin, valeu uma multa de 510 euros ao treinador dos dragões. A decisão do Conselho de Disciplina da FPF foi conhecida esta terça-feira.

Recorde-se que na altura, Sérgio Conceição, criticou a arbitragem de um jogo em que reclamou vários penáltis, por assinalar, sobre Taremi. "Os jogadores estão de parabéns, podíamos no inicio do jogo fica a jogar não com mais um, mas o Boavista com menos um, porque era um lance claro de penálti, sobre o Evanilson, e a seguir sofremos o golo, no primeiro remate do Boavista, e o jogo pode-se tornar complicado. O quero saber é se com estas palavras a APAF me vai meter mais um processo ou se vai olhar para o trabalho que é feito em campo de quem tem de olhar. É das vitórias com que me sinto mais triste. Por tudo o que se passa no futebol português, esta campanha em torno de um ou outro jogador do FC Porto, este ambiente que se cria, não tenho explicação, para situações tão claras que deixam passar desta forma. Se calhar porque o Sérgio Conceição fala e mete a classe onde eles não gostam. O Taremi é um excelente jogador, extremamente inteligente a jogar, os adversários têm muita dificuldade em perceber o tipo de movimentação, aconteceu hoje e trataram de arranjar uma forma de o condicionar ao máximo. Começa a ser demais. As situações são tão evidentes que nem vale a pena falar mais", disse no final do dérbi portuense.

Foram estas palavras que lhe valeram uma queixa da APAF e, consequentemente, processo disciplinar.