Quatro regressos no treino do FC Porto a caminho do duelo com o Sporting

Internacionais sub-21 portugueses voltaram aos treinos no Olival.

O FC Porto treinou esta terça-feira em Vila Nova de Gaia com um plantel reforçado pelo quarteto que regressou da seleção portuguesa sub-21, a caminho do clássico de sábado em casa do Sporting.

João Mário, Vitinha, Fábio Vieira e Francisco Conceição já trabalharam no centro de treinos do Olival, às ordens de Sérgio Conceição, com vista ao jogo da quinta jornada da Liga Bwin, agendado para as 20h30 de sábado, no Estádio José Alvalade.

Aos ausentes ainda ao serviço das respetivas seleções, um total de 10 atletas, juntam-se o sérvio Marko Grujic, que fez treino condicionado, e o guarda-redes argentino Marchesín, que fez tratamento e ginásio.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, pelas 10h30, de novo em Gaia.