Quatro nomes no boletim clínico do FC Porto na véspera da receção ao Santa Clara

FC Porto defronta o Santa Clara na segunda-feira e Zaidu, Bruno Costa e Pepê ainda treinaram de forma condicionada.

O FC Porto treinou na manhã deste domingo pela última vez antes do duelo com o Santa Clara, marcado para as 20h15 de segunda-feira, no Estádio do Dragão. E a um dia desse jogo da 28.ª ronda da Liga Bwin, Sérgio Conceição não teve quatro jogadores a treinar em pleno.

Zaidu e Pepê fizeram treino integrado condicionado, Bruno Costa fez treino condicionado. Manafá continua a recuperar de lesão prolongada e fez tratamento.

Gonçalo Borges foi chamado novamente pelo treinador portista.