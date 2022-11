Quatro no boletim clínico e quatro "bês" no treino do FC Porto na véspera do Mafra

Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva voltaram a treinar às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto voltou a contar esta quinta-feira com quatro "bês" no treino, Roko Runje, Vasco Sousa, Abraham Marcus e Wendel Silva, em véspera do duelo com o Mafra (sexta-feira, 20h45, no Estádio do Dragão), da primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Por outro lado, Francisco Meixedo (tratamento), Zaidu (tratamento), Gabriel Veron (treino condicionado) e Evanilson (tratamento) figuram no boletim clínico do emblema azul e branco e, por isso, estão fora das opções de Sérgio Conceição.