Quatro defesas da equipa B repetem presença no treino do FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Além do já habitual João Marcelo, Romain Correia, Rodrigo Pinheiro e João Mendes voltaram a treinar às ordens de Sérgio Conceição.

O FC Porto cumpriu esta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo de sábado (18h00) com o Estoril, referente à última jornada da primeira volta do campeonato.

Os "bês" João Marcelo, Romain Correia, Rodrigo Pinheiro e João Mendes mantiveram-se às ordens de Sérgio Conceição. Em relação ao apronto da véspera, Zé Pedro já não integrou os trabalhos da formação principal.

No boletim clínico portista continuam a figurar os nomes de Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), Manafá (tratamento) e João Mário (tratamento). Nanu (Guiné-Bissau) e Zaidu (Nigéria) estão ao serviço das respetivas seleções, a preparar a participação na CAN.

Na sexta-feira, às 10h30, há nova sessão no Olival e, às 12h00, Conceição fará a antevisão à visita ao Estoril em conferência de Imprensa, a primeira - excetuando a que se seguiu ao clássico com o Benfica, no campeonato - desde que terminou o castigo de 15 dias aplicado ao técnico dos dragões.