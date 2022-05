Quatro campeões europeus vão participar no FC Porto Vintage-Gil Vicente

Jogo entre a equipa de veteranos do FC Porto e do Gil Vicente vai ter a presença de Deco, Ricardo Carvalho, Pedro Mendes e Bruno Moraes.

No sábado, às 11h00, a equipa de veteranos do FC Porto, o FC Porto Vintage, vai defrontar o Gil Vicente, no Estádio do Dragão, e haverá quatro campeões europeus de 2004 no lado dos dragões. Deco, Ricardo Carvalho, Pedro Mendes e Bruno Moraes vão marcar presença, numa semana em que se assinalam 18 anos da conquista daquele troféu, em Gelsenkirchen.

Secretário, outro campeão europeu em 2004, também vai estar no evento, mas não participará no jogo, tal como Jaime Magalhães, que venceu a Liga dos Campeões pelo FC Porto em 1987.

A partida vai ser transmitida no Porto Canal.