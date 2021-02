Quase um ano depois, Marcano volta a competir e é titular no FC Porto B

O FC Porto B defronta o Vilafranquense e conta com a experiência de Marcano no centro da defesa. O último jogo do central espanhol foi a 7 de março de 2020, num empate frente ao Rio Ave.

Sete meses e um dia depois de ter sido operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, terminou o calvário de Marcano. O central chamado para o jogo do FC Porto B, em casa do Vilafranquense, e entrou no onze titular. O espanhol é o capitão da equipa neste sábado.

A última vez que Marcano, de 33 anos, jogou foi há praticamente um ano (7 de março de 2020) quando foi titular ao lado Pepe no empate (1-1) com o Rio Ave do campeonato passado.

Também no onze inicial está Romário Baró, médio da equipa principal que tem sido opção nos bês.