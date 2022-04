Vendas e prémios levaram à saída do fair-play financeiro.

A chegada de Sérgio Conceição ao Dragão, em 2017/18, coincidiu com a entrada do FC Porto no regime do fair-play financeiro e, desde então, o treinador garantiu praticamente 527 milhões de euros à SAD, entre prémios da UEFA e vendas de passes, como se vê no quadro em baixo.

Cinco anos depois, o clube vê-se livre desse condicionamento, no que para Conceição "foi trabalho desta equipa técnica e de todos os jogadores que passaram por aqui".