Quarteto sul-americano perdoado e de regresso às opções do FC Porto

Os dragões defrontam este domingo o Vitória de Setúbal (17h30), em partida da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Zé Luís é baixa de última hora no FC Porto para a receção ao V. Setúbal, a quem já fez três golos esta época.

O avançado apresentou-se no último treino com dores no joelho esquerdo e nem sequer trabalhou com os companheiros, tendo feito treino condicionado e tratamento. De acordo com o boletim clínico dos dragões, o melhor marcador do FC Porto está a contas com uma tendinite (dor) no joelho esquerdo, um problema ligeiro que o vai afastar da Taça de Portugal, mas que é recuperável para a decisiva deslocação ao terreno do Young Boys (Liga Europa), na quinta-feira.

Desta forma, Zé Luís vai prolongar o jejum de golos que dura desde 22 de setembro (quando marcou no triunfo sobre o Santa Clara): já lá vão 397 minutos sem faturar pelo FC Porto, depois dos sete golos com que abriu a temporada e que ainda nenhum companheiro alcançou. Além do cabo-verdiano, também Pepe (treino condicionado) e Romário Baró (treino condicionado e ginásio) estão ainda entregues aos cuidados do departamento médico e, como tal, indisponíveis para a partida deste domingo (17h30).

Por outro lado, Sérgio Oliveira já foi dado como apto para a competição e está entre os convocados, embora dificilmente esteja em condições de ser opção inicial. O médio, recorde-se, sofreu uma rotura muscular na coxa esquerda num jogo da equipa B em Viseu, no final de outubro, tendo perdido os encontros com Aves, Rangers e Boavista.

Ao que O JOGO apurou, de volta às escolhas de Sérgio Conceição estão também Uribe, Luis Díaz, Marchesín e Saravia, os quatro jogadores que estiveram presentes na festa de aniversário da esposa do médio colombiano e que, por terem violado o código de conduta do clube, acabaram afastados do dérbi da Invicta. A questão, do foro disciplinar, foi resolvida internamente após o regresso das seleções deste quarteto - que não se deve livrar de pagar uma multa - e agora cabe a Sérgio Conceição decidir se coloca algum deles a jogar. Isto porque a lista de convocados é alargada e alguns elementos terão de ficar de fora da ficha do jogo com os sadinos. Na época passada, por exemplo, Éder Militão passou por uma situação semelhante, ficando de fora de um jogo e indo para o banco nos dois seguintes antes de voltar a jogar.