Quarteto defensivo assume despesas goleadoras do FC Porto

Os pontas de lança do plantel estão há três jogos sem marcar no campeonato. Golos têm sido garantidos exclusivamente pelos defesas.

Alex Telles, Manafá, Marcano e Mbemba marcaram os quatro golos do FC Porto nos últimos três jogos do campeonato, frente a Portimonense, Santa Clara e Rio Ave, numa espécie de compensação momentânea pela menor inspiração ofensiva dos pontas de lança.

Não Perca FC Porto Sérgio Conceição tem razão: reforço da defesa já virou um hábito O Rio Ave foi a última equipa a alterar o sistema defensivo e apresentar-se com três centrais para travar a dupla ofensiva do FC Porto.

Na perspetiva do treinador, pouco importará de onde chegam os golos, pelo menos enquanto a equipa continuar a vencer - e ganhou dois destes três encontros, com a exceção da receção de domingo ao Rio Ave (1-1) -, ainda que esta tenha sido a segunda vez que os avançados estiveram três partidas consecutivas sem marcar na I Liga. A outra série aconteceu entre 30 de outubro e 10 de novembro, na visita ao Marítimo (1-1), receção ao Aves (1-0) e deslocação ao Estádio do Bessa, em que, mais uma vez, tiveram de ser os defesas a resolver os problemas ofensivos dos portistas (Pepe, Marcano e Alex Telles), mesmo que nos resultados tenha sobrado mais um empate, com o Marítimo, e duas vitórias.

A verdade é que o FC Porto não tem, esta época, um goleador destacado no campeonato; há mesmo uma democracia do golo para os lados do Dragão, ainda que seja (mais uma vez) um defesa a liderá-la: Alex Telles. O lateral brasileiro soma oito golos na I Liga, mais um do que Soares e Zé Luís, ambos com sete. Na contagem dos avançados, em que foram excluídos os extremos, segue-se Marega, com seis, e Fábio Silva, com um. Aboubakar é o único que continua em branco, mas também o que tem menos tempo de utilização, com apenas 47 minutos repartidos por dois jogos.

O último golo de um avançado aconteceu no triunfo (2-1) em Guimarães, através de Marega, pelo que, feitas as contas, no plano meramente individual, Soares e Zé Luís estão há quatro jogos sem marcar - o brasileiro fez o último golo em Setúbal (4-0), enquanto o cabo-verdiano já não marca desde a 12.ª jornada, na receção ao Paços de Ferreira (2-0).