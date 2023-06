Quaresma: "Se eu sou velhinho, imaginem o Pepe, que joga mais do que os jovens"

Declarações esta sexta-feira, à margem da cerimónia de entrega da Bolsa Ricardo Quaresma, no Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, em Vila Nova de Gaia.

Evento: "Ajudar estas famílias que têm mais dificuldades em acompanhar os seus filhos, poder ajudar de alguma forma a chegar aos objetivos dos miúdos, é um orgulho poder fazer parte deste projeto."

Momento que o tenha tocado: "Vários. São miúdos e miúdas que fazem um esforço grande para poderem estudar e alcançar os seus objetivos no mundo do desporto e por vezes e os pais não têm condições financeiras para estarem presentes. Há coisas que já me tocaram, mas mais importante é o trabalho que a Câmara tem feito para ajudar estas famílias."

Disse no discurso "já estou velhinho". Está velhinho para o futebol? "Depende da maneira como olhas para o futebol. Se eu sou velhinho, imaginem o Pepe, que é mais velho do que eu e continua a jogar mais do que os jovens. Depende da maneira como olhas para futebol."

Próxima época: "Vamos ver, estou aqui para falar das crianças."

FC Porto é uma possibilidade? "O FC Porto vai estar sempre comigo, jogando aqui ou não. Não nasci portista, mas vou morrer portista. Por isso, o FC Porto não é um problema."

Sentimento amargo por não acabar no FC Porto? "Ainda não acabei, por isso não posso dizer isso."

Besiktas: "Estou aqui para falar das crianças e só me falam de futebol."

Mistério sobre o futuro: "Não tem que haver mistério. Tenho de sentar-me e perceber o projeto e se vale a pena. Não sou de mistérios, já me conhecem É questão de perceber onde devo entrar."