Quaresma: "Jorge Mendes fala do FC Porto e eu digo 'mas eu quero ir para o Sporting'"

Excertos da entrevista de Ricardo Quaresma ao Porto Canal

Saída da Catalunha e regresso a Portugal: "Só conhecia o Sporting, entrei com sete anos e saí a fazer os 19. Era a única casa que conhecia e é normal que queiras voltar a casa. Só que senti que o Sporting andou ali a perder muito tempo, as coisas não avançavam. Contrataram o Pinilla e o Jorge [Mendes] disse-me que ia pôr-me num clube de topo, mas nunca dizia qual era o clube. Até que me fala do FC Porto e eu digo 'mas eu quero ir para o Sporting'. Dá-se a oportunidade de se fazer a troca com o Deco, ele para o Barcelona e eu para o FC Porto. Para ser sincero, não vinha muito feliz, não conhecia o clube."

Presença forte de Pinto da Costa: "Há um presidente que não há mais nenhum. Primeira vez que me sentei com ele, ele só me disse que o meu sangue era azul e branco [risos]. É o único presidente que eu, quando sinto a presença dele, sinto-me estranho, parece que fico sem forças e reação. Nem precisa de falar. Fiquei assim sem palavras. O Jorge disse: 'então, vamos para o FC Porto?' E eu abanei a cabeça a dizer que sim".